'Недоступно для твоих вокальных возможностей': Мозговая обвинила SHUMEI в нарушении авторских прав

Популярный украинский певец SHUMEI, прославившийся исполнением песни "Біля тополі", на одном из своих недавних концертов спел культовую композицию "Минає день, минає ніч" выдающегося украинского музыканта Николая Мозгового. Права на эту песню принадлежат дочери ныне покойного артиста, известному продюсеру Алене Мозговой. Она заявила, что Олег Шумей (настоящее имя молодого вокалиста) не просил у нее разрешения на исполнение музыкального произведения.

Мозговая обвинила певца в нарушении авторских прав. Такое заявление она сделала на личной странице в Facebook, обнародовав видео с выступления SHUMEI.

"Прислали видео, спрашивают, давала ли я права на исполнение... Нет, не давала. Не знаю кто это, но молодому поколению видно не говорили, что каждая песня имеет авторские права и для публичного исполнения их нужно получить", – отметила продюсер.

Видео дня

Кроме того, она подвергла сомнению талант певца, намекнув, что тот не справился с исполнением песни ее отца.

"Никогда не понимала, зачем петь то, что недостижимо для твоих вокальных возможностей... Как говорят "не по Хуану сомбреро", – добавила Мозговая.

SHUMEI пока никак обвинения не комментировал.

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Мозговая гневно обратилась к некоторым своим коллегам, которые "пиарятся" на войне. В частности, возмущает знаменитость поведение тех артистов, которые не просто помогают ВСУ и пострадавшим в результате российской агрессии соотечественникам, а активно хвастаются этим в соцсетях.

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