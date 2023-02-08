Мозговая гневно обратилась к коллегам, которые 'пиарятся' на войне: вас самих от себя не тошнит?

Популярный украинский продюсер Алена Мозговая гневно обратилась к некоторым своим коллегам, которые "пиарятся" на войне. В частности, возмущает знаменитость поведение тех артистов, которые не просто помогают ВСУ и пострадавшим в результате российской агрессии соотечественникам, а активно хвастаются этим в соцсетях.

Видео дня

Обращение к таким публичным личностям Мозговая разместила на личной странице в Facebook. Комментаторы ее поддержали.

"Когда я вижу, как шоу-биз выкладывает свои грамоты, медали и ордена за помощь армии, за весомый вклад, за самоотверженный труд на... фу... Вас самих от себя не тошнит, орденоносцы-грамотоносцы? Зачем вам это все? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои "значительные" заслуги?" – написала продюсер.

В конце Мозговая добавила, что такое желание похвастаться "успеваемостью" напоминает ей Советский Союз.

"Совок головного мозга", – резюмировала она.

С продюсером согласились ее подписчики. В комментариях они писали: "А сейчас это модно – пиариться на всем. Точно что гордыня", "Согласна на все 100%. Добро делается тихо. Все остальное – театр", "Думал, что меня одного это бесит. Оказывается, нормальная реакция".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мозговая сорвалась на брань из-за песни "Украина" российской группы "Ногу свело!". Ее возмутили не только слова музыкантов о "второй половине", но и реакция благодарных артистам украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!