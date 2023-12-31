'Неделю назад я жила здесь': Ефросинина показала разрушенную россиянами гостиницу в Харькове. Фото

В субботу, 30 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков – пострадал центр города, в частности, значительные повреждения получил отель Kharkiv Palace. На это отреагировала известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая, как выяснилось, всего за неделю до атаки останавливалась в этой гостинице.

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Ефросинина показала фотографии с места обстрела и указала, где находился ее гостиничный номер. Соответствующие кадры она обнародовала в InstaStories.

"Неделю назад я жила здесь", – подписала один из снимков телезвезда, показав полуразрушенное здание в самом центре Харькова.

Отель с выбитыми окнами и повреждениями внутри зафиксировали с высоты. Ролик, снятый коптером на месте российских обстрелов, обнародовала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Известно, что в результате массированной атаки по городу пострадали по меньшей мере 26 человек.

Ефросинина показала еще один кадр из холла Kharkiv Palace и отметила: "Я здесь завтракала... Мои соболезнования всем пострадавшим".

Ранее OBOZ.UA писал, как на массированную атаку 29 декабря отреагировали украинские звезды. Некоторые из них призывали подписчиков идти в укрытие, другие не сдерживали своей ненависти к россиянам, а некоторые даже обратились к Наполеону. Самые яркие из реакций знаменитостей мы собрали в одном материале.

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