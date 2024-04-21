Небо стало просто красным. Актриса Леся Самаева поразила мистической историей о том, что действительно остановило россиян под Киевом

Популярная украинская актриса Леся Самаева поразила историей о том, что помогло украинским защитникам сдержать наступление россиян на столицу в феврале 2022 года. Захватчики не дошли до Белогородки под Киевом, где проживает артистка с семьей, всего километр.

В интервью OBOZ.UA Самаева рассказала, что российские танки не смогли преодолеть древнюю систему фортификационных укреплений – рукотворные холмы, тысячелетиями защищавшие земли от врагов. Последний раз оборону здесь держали во времена Второй мировой войны – бетонные стержни до сих пор виднеются в земляных валах.

"Захватчики не смогли захватить нашу местность, безусловно, в первую очередь из-за сопротивления наших героических защитников, – рассказывает Леся Самаева. – Но было еще кое-что – и это очень мистическая история. В Круглике, а также в окрестностях Белогородки расположены оборонные системы, известные как Змиевы валы. Им около тысячи лет, построенные еще во времена правления князей Владимира и Ярослава. Именно эти валы от наших предков помешали передвижению техники захватчиков, представляете?"

Змеевы валы – народное название земляных оборонительных сооружений. Сохранившиеся участки расположены преимущественно в лесных массивах, некоторые из них состоят на государственном учете. Центральный комплекс, самый высокий вал, называют еще могилой Святослава, языческого князя Киевского. Ежегодно на этом холме устраивают экстремальные полеты дельтапланеристы, иногда заканчивающиеся для кого-то из них трагически. "Так их Святослав забирает к себе", – суеверно утверждают местные.

О том, что российская вражеская армия не смогла преодолеть Змиевы валы под Белогородкой, в свое время официально сообщалось и на странице в Facebook Сухопутных войск ВС Украины. "Орковская техника не смогла форсировать валы Змея. Древнерусские оборонные системы против Орды – 2000 лет гарантии! Предки восстали", – говорилось в сообщении.

"Но когда россияне были уже очень близко, наше небо стало просто красным, – вспоминает Леся Самаева. – Взрывы не прекращались ни на минуту. Я сейчас думаю: как мы тогда не боялись? Было единственное желание просто выжить. Когда узнали о Буче, отправили дочь на запад Украины, а сами с мужем решили никуда не уезжать. Однако нам постоянно звонили по телефону родственники, друзья и знакомые, пугали рассказами, что наше место будут осаждать. И в какой-то момент мы собрали вещи и поехали к родственникам на Хмельнитчину. Когда вернулись через три недели, я реально целовала землю на своем дворе. Казалось, едешь в ту же Украину, но непросто побороть ощущение, что ты беженец, изгнанный из своего дома".

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