'Не знаю, кто меня поймет...' Данилко объяснил, почему для него проблематично перейти на украинский язык

Популярный украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко, более известный благодаря своему сценическому амплуа Верки Сердючки, объяснил, что для него проблематично перейти на украинский язык, поскольку его "родной язык – суржик". По его словам, в такой манере речи он чувствует себя органично.

Об этом Андрей Данилко рассказал в интервью программы "Рано з Україною" на телеканале Украина. Артист отметил, что главное, чтобы его не заставляли переходить на украинский язык (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все придет вовремя, это процесс. Мой родной язык – это суржик. Я не мог от суржика избавиться, это такая проблема, не знаю, кто меня поймет. Я и до сих пор не избавился от суржика", – сказал Данилко.

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Шоумен вспомнил, как впервые заметил, что он говорит на суржике. Данилко, будучи на первом курсе циркового училища, шел вместе со своим преподавателем, и в тот момент понял, что он не замечал, на каком языке говорит.

"Я словил себя на мысли, что я не замечаю, что говорю на суржике. Настолько оно было органично. Наверное, Сердючка в то время для меня была, как некое спасение, потому что она говорила, как говорил я. Я очень долгое время потратил на то, чтобы более-менее говорить на каком-то одном языке. Когда тебя не заставляют, ты постепенно от этого уходишь, это момент такой эволюции", – отметил он.

Данилко добавил, что будущий репертуар будет украиноязычный, а также вспомнил историю о том, что украинская песня "Гоп гоп гоп" однажды выигрывала российскую награду "Золотой граммофон" и в Кремле Верке Сердючке вручили памятную статуэтку.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Данилко с юмором отреагировал на запрет на въезд в РФ в течение 50 лет. По его словам, единственное, почему он расстроился, так это потому, что не сможет побывать на похоронах Путина.