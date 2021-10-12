'Не выносила стычки': экс-солистка 'ВИА Гры' Котова ушла из группы из-за ревности. Видео

36-летняя популярная певица, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова заявила, что покинула поп-группу из-за Альбины Джанабаевой. По ее словам, она вынудила Котову своей ревностью к супругу Валерию Меладзе принять такое решение.

Соответствующее заявление она сделала в интервью для YouTube "Popcake". Она заявила, что "терки начались из-за шутки, после которой Альбина якобы приревновала ее к Валерию" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Певица приняла решение, что не станет терпеть "выходки" Альбины Джанабаевой и сама попросила продюсеров уйти.

"Я уже не выносила все эти стычки и ситуации с Альбиной. Все сказала нашему продюсеру. На что он ответил: "Давай продумаем, как это можно сделать и ты пойдешь другой дорогой". Мы договорились, что я буду делать сольный проект, а все кто остался, они остались на своих местах", – рассказала Котова.

Артистка рассказала, что еще в 2008 году за ужином после презентации одного из клипов, она восхитилась харизмой Валерия Меладзе на сцене и сказала, что хотела бы научиться такому мастерству.

Тогда исполнитель ответил ей в шутку, что "остановился в отеле, пусть приходит". Тогда за столом находилась и Альбина Джанабаева, которая не оценила юмора своего избранника.

"Альбина эту шутку восприняла достаточно агрессивно. Блин, я бы тоже так бы восприняла. Мой мужчина, я считаю, при мне не должен так шутить. Да и не при мне. Меня бы это задело в любом случае", – рассказывает Татьяна Котова.

Певица вспомнила, как в съемках клипа на песню "Сто шагов назад" она обходила стороной Валерия, чтобы не давать лишних поводов. А в сцене, когда им нужно было стоять рядом, она становилась спиной.

Однако Альбина продолжала "искать любой подвох" в работе коллеги и подавать все в преувеличенном виде, рассказывает Татьяна. Тогда она приняла решение уйти из коллектива, поскольку "Альбина оказывала сильное давление на нее".

Напомним, что Татьяна Котова находилась в коллективе всего несколько лет, с 2008 по 2010 года.

Коротко о знаменитости:

Татьяна Котова – российская певица, актриса, телеведущая. Родилась в 1985 году в Ростовской области. В 2006 году стала Мисс Россия, а в 2007 году стала Мисс Вселенная. Была солисткой группы "ВИА Гра", заменив тогда Веру Брежневу. После того, как покинула коллектив, занялась сольной карьерой. Также состояла в трио "Queens".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Татьяна Котова похвасталась купальником за 8 тысяч гривен. Она опубликовала фотографию, сделанную во время отдыха в Мексике.