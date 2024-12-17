'Не верю, что это была я': Полякова показала редкое фото для похудения

Украинская певица Оля Полякова похвасталась кардинальными изменениями своей фигуры. 45-летняя знаменитость показала поклонникам редкое фото, на котором она предстала перед камерой до похудения.

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Соответствующая фотография появилась на странице исполнительницы в Instagram. Артистка отметила: рада, что смогла достичь такой подтянутой формы.

"Сама не верю, что это была я... Но я это исправила и горжусь своим результатом. Взгляните на мою трансформацию", – написала звезда.

Оля Полякова поделилась с подписчиками фотоколлажем, где сравнила свой внешний вид теперь и много лет назад. На одном из кадров можно увидеть певицу в черно-белом платье до похудения. Вероятно, в объектив камеры попал момент выступления артистки, поскольку она держала в руках микрофон. Тогда исполнительница не предпочитала слишком закрытую одежду, но все же заметно, что после потери веса она начала оголять гораздо больше частей своего тела.

Кардинальное перевоплощение звезды можно увидеть на фото, где она позирует на камеру в спортивной форме. Оля Полякова скомбинировала узкие лосины и короткий топ, чтобы подчеркнуть свою подтянутую фигуру.

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