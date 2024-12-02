Дива Монро показала фото 23-летней давности и рассказала о потере волос: на мне парик за 1500$

Украинская шоувумен и блогер Монро показала редкое фото 23-летней давности. На нем звезда танцует на сцене в мини-юбке и коротком топе в анималистичный принт. Ее образ дополнили высокие черные сапоги на каблуке, а на голове знаменитости завязан роскошный хвост платинового оттенка.

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"Первому фото 23 года. Это я. Уже закончила ненавистный универ, положила пластиковый диплом магистра химии высокомолекулярных соединений в ящик письменного стола, по которому училась с 4 класса, и прыгаю, как коза, в ночных клубах Киева, создавая образ роковой обольстительницы, в колготках с люрексом со Святошинского рынка", – говорится в сообщении инфлюэнсера в Instagram.

Тогда, пишет Монро, мечтала о новом шиньоне и туши для ресниц от французского бренда косметики. Блогер представляла, как на баре после яркого шоу местный "принц" угостит ее бокалом виски-колы и "заберет в счастливую жизнь" – где в знаменитой "тумбочке" всегда есть деньги, и не надо врать матери, где знаменитость проведет очередную ночь.

"Типичные мечты девочки, которая на каникулах у бабушки, после обязательного чтения внеклассной литературы, доставала иллюстрированную "Золушку" и с восхищением, сотый раз, рассматривала дам в шикарных платьях. Хорошо, что бабушка позволяла мальчику эту маленькую девичью радость", – вспоминает автор поста.

Однако Монро не ограничилась только архивным фото. Шоувумен добавила свежий снимок, сделанный неделю назад. "Это тоже я. Стою на балконе шикарной квартиры с видом на ЦУМ. Квартира не моя, и я не имею средств, чтобы ее купить, но и не имею такой цели, – призналась звезда. – На мне парик за 1500 долларов из натуральных волос. Свои родные я потеряла и это одна из моих многих потерь, которых за 23 года с момента, когда было сделано первое фото, произошло дох*я..."

Кадр изображал Монро в символическом леопардовом шарфике, отсылающем пользователей к предыдущей фотографии. Подписчики "неугомонной" поделились эмоциями в комментариях:

"Но что всегда неизменно – animal print тебе всегда подходит!"

"Какая хорошая была бабушка! И Монро получилась прекрасная".

"Женщина, в каждом слове и движении. Вдохновляюсь вашей силой".

"И я думаю, что сейчас вы, как дорогое вино, которое гораздо интереснее и имеет более богатый вкус с годами".

"А за волосы вот прям понимаю. Видимо как и большинство девушек. Стресс от полномасштабки оказал большое влияние и волосы посыпались".

"Но колготки были шикарны".

"Искренне радуюсь вашим изменениям, вашим новым ценностям. Жалею о ваших волосах. Вы действительно являетесь огоньком вдохновения, желаю вам никогда его не терять, дорогая Монро".

Ранее OBOZ.UA писал о том, какдева Монро призналась, сколько тратит в месяц и чем зарабатывает в условиях войны: "Нужно тысяч 40". Эксклюзивный комментарий – читайте здесь.

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