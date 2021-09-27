Джамала стала блондинкой для шоу 'Танці з зірками'. Фото

Украинская певица Джамала, которая сейчас участвует в проекте "Танці з зірками", ощутимо поработала над своим образом. Артистка сменила черный цвет волос на платиновый блонд.

Фотографиями, на которых она позирует со своим партнером Антоном Нестерко с новой прической, исполнительница поделилась в Instagram. Для выступления она не только перекрасилась, но и надела соблазнительное платье с откровенными вырезами, обшитое камнями. На ноги танцовщица натянула сетчатые колготки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Изменение цвета волос Джамала приурочила к своему латиноамериканскому танцу "Ча-ча-ча". Певица хотела погрузить нас в атмосферу жаркого клуба.

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Подписчикам понравилось такое перевоплощение и они засыпали ее комплиментами.

"Вы – непревзойденная блондинка;

Блонд? Так дерзко и необычно;

Это нереально! Ваши изменения просто захватывают ", – написали фанаты.

Напомним, что за свой танец в 4 эфире "Танців з зірками" пара Джамалы и Антона получила 29 баллов и прошла дальше. Сусанита Гонсалес Санчес, как себя назвала артистка, готовит для своих фанатов новые сюрпризы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джамала купила огромный участок земли возле Киева. Кто станет ее соседями, читайте в материале.