'Не успела, пока была жива мама': Сумская рассказала о грандиозных семейных планах и показала редкие фото своей актерской династии

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о грандиозных семейных планах. Она собирается издать книгу своей семейной династии. Планировала это сделать знаменитость еще при жизни мамы – актрисы Анны Сумской, но не получилось. Поэтому пытается реализовать свое обещание сейчас.

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Вероятно, в мемуарах будут также редкие семейные кадры, часть из которых знаменитость показала в программе ЖВЛ. Для актрисы издать книгу даже стало целой мечтой.

"Это моя мечта. Я не успела сделать это, пока была жива мамочка. Такой грех за мной, потому что обещала, но не успела. Война. Я обязательно это сделаю! Я уже себе дала обещание", – сообщила Ольга Сумская.

Актриса периодически просматривает архивные кадры семьи. Говорит, что для нее это утешение. Она рассказала, что мама любила фотографировать, а отец имел дома целую комнату, предназначенную для печати и просветления пленки. Именно отец был ответственен за создание целых семейных альбомов.

В частности, альбомов в семье насчитывалось немало. Однако недавно она с сестрой распределила все фотокниги между собой, чтобы у каждой осталась память о семье.

"Мамочка всегда вырезала из журналов, из газет сюжеты, фотографии, статьи", – рассказала также актриса о захвате Анны Сумской.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга и Наталья Сумские помирились после нескольких лет публичных ссор. По словам артистки, они с близкой родственницей оставили все недоразумения в прошлом.

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