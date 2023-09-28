'Хайпожоры': Женя Галич раскритиковал 'Антитіла' за песню 'Фортеця Бахмут'

Лидер группы O.Torvald, а по совместительству боец 135-го отдельного батальона Территориальной обороны Украины Женя Галич честно признался, что его раздражают спекулирующие на теме войны песни. Таким неуместным, по мнению артиста, хитом стала "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла".

Женя Галич подчеркнул, что понимает, почему украинцам понравился трек, однако сам считает его выход не ко времени. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "Пряма червона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Артист поразмыслил, что "байрактарщина" – это спекуляция на тех или иных украинских темах, актуальных в контексте войны. Но "Фортецю Бахмут" Галич считает "хайпожорством".

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"Байрактарщина – это спекуляция на тех или иных украинских темах, потому что это сейчас популярно. Но есть еще хайпожоры, которые используют в своих песнях, подводках, стендапах, в своем творчестве то, что бьет ниже пояса. Хорошо, хотите прямо? Песня "Фортеця Бахмут" в то время, как происходят события в Бахмуте", – высказался певец.

Жена Галич поделился, что такое направление его откровенно раздражает, но признал, что есть люди, для которых трек "Антитіл" был своеобразной поддержкой в сложное время.

"История в том, что можно говорить о "байрактарщине", как о явлении, но некоторым людям это действительно нужно. Я к этому отношусь отрицательно... Но есть люди, я знаю этих людей, которым песня "Фортеця Бахмут" нравится. И это окей. Я не воспринимаю это творчество, другие воспринимают", – сказал исполнитель.

Напомним, что группа "Антитіла", которая в полном составе 6 месяцев служила в рядах ВСУ на Харьковщине, презентовала клип на песню "Фортеця Бахмут" в феврале этого года. Звезды на три дня отправились в зону ожесточенных боев к украинским защитникам, где сняли видеоряд в композицию.

Как писал OBOZREVATEL, подразделение, в котором служит певец Галич, сняло видео масштабных обстрелов Бахмута российскими снарядами с фосфором. Жуткие кадры города в огне зафиксировала камера дрона, закупленного на пожертвования украинцев.

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