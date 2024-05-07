'Не такой, как в кино'. Украинская актриса призналась, какой на самом деле имеет характер Стас Боклан, с которым снималась в нескольких проектах

Популярная актриса Дарья Легейда, снимавшаяся в нескольких киноработах ("Артистка", "Крепостная", "Крашанка") вместе с одним из самых известных украинских актеров Станиславом Бокланом, рассказала, какого осталась мнения о его работе на съемочной площадке. А также призналась, чем отличается этот артист в реальной жизни от своих персонажей.

В интервью OBOZ.UA актриса охотно вспомнила общие съемки в картине "Крашанка", стартовавшей в украинских кинотеатрах.

По сюжету фильма в родительском доме собирается три поколения родственников, чтобы отпраздновать вместе Пасху. Отец семейства (Стас Боклан) не скрывает, что не очень рад визиту сына (Владимир Гладкий), старшей дочери (Олеся Жураковская) и младшей (Даша Легейда) с сыном. Потому что родственники могут нарушить его планы: Иван Забияка на заброшенном заводе тайно ремонтирует пульт управления ракетной установки, который в советское время служил подвижной платформой для запуска ядерных боеголовок. Дед Иван мечтает ракетой ударить по Кремлю.

"В "Крашанке" он для меня очень щемителен – национальный герой Иван Забияка, мечтающий запустить ракету на Кремль и покончить с войной, – рассказывает о Боклане Легейде. – Сборный образ борцов за справедливость, сопротивляющихся вопреки всему. И готовы на жертвенные поступки ради будущего детей, внуков и всей страны".

"Мне очень нравится Стас как человек. Он светлый, добрый и большой сердцем. Не такой ворчун, как в фильме (смеется). Очень искренне любит страну, семью, свое актерское дело. Я уважаю его позицию, которую выбрал в общении с журналистами: не давать интервью и комментарии. И честно говоря, в какой-то степени его понимаю. Кое-где действительно есть проблема в компетенции журналистов: иногда просматриваешь репортаж или читаешь статью и удивляешься – разговор был совсем о другом. Плюс многие из нас стараются беречь все, что касается семьи и личной жизни".

Полное интервью с Дарьей Легейдой читайте на OBOZ.UA здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что на премьеру картины "Крашанка" в Киеве Станислав Боклан пришел с супругой.

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