'Не рискнул бы собрать всех вместе'. Остап Ступка откровенно признался, какие отношения с каждой из четырех бывших жен

Актер Остап Ступка, который имеет за плечами четыре брака, рассказал, в каких отношениях находится с бывшими женами. А также раскрыл подробности развода с четвертой женой, которые долгое время не озвучивал публично.

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В интервью OBOZ.UA Остап Ступка признался, что никогда не думал, что будет иметь четыре брака. Однако считает, что это не так много, как может показаться. Мол, мама ему рассказывала о мужчине, который имел восемь жен и прекрасно ладит с ними после разрыва.

Остап Ступка женился первый раз в 18 лет, брак был студенческим, длился недолго. В этом союзе родился сын Дмитрий Ступка, также ставший актером. Второй союз – тоже был коротким, актер соединил судьбу с киевской балериной Татьяной. Об этом браке известно совсем немного. В третьем союзе с Ириной Батько, ныне директоршей столичного театра "Созвездие", родились двое детей – Устина и Богдан. Супруги развелись после 15 лет совместной жизни. Впоследствии Остап женился на студентке Дарье, когда была младше его на 20 лет. Этот брак тоже закончился разводом.

Актер утверждает, что со всеми бывшими женами имеет хорошие отношения: "Я не конфликтный человек, не сторонник раздоров, дележки детей. У нас с Ириной, мамой моих младших детей вообще не было даже разговоров об этом. А старший Дмитрий с детства жил с моими родителями – это известная история. Ирина с нашими детьми приходит к маме, помогает многое. Таня, мама Дмитрия, иногда тоже приезжает. Почему не сложилось с Таней? Когда появился Дмитрий, нам обоим было по 18 лет".

"Мои родители прожили вместе 45 лет. Когда я смотрел на них, говорил себе: тоже хочу такой стабильности, – продолжает актер. – Однако жизнь вносит свои коррективы. И когда мне говорили, что я очень часто женюсь, рассказывал о фильме с Ким Бесинджер и Алеком Болдуином "Привычка жениться". Они то расходились, то сходились. Однако – друг с другом, у меня по-другому: иду на рекорд".

В интервью OBOZ.UA Остап Ступка признался, почему расстался с четвертой женой Дарьей, на которой женился в 2015 году: "У нее в семье произошла трагическая история – два года назад в довольно молодом возрасте умер отец. И эта трагедия многое изменила. Однако мы продолжаем общаться уже как друзья. Однажды мама рассказывала мне, что видела по телевизору историю одного мужчины, у которого было восемь браков. И говорит: все жены между собой общаются, приезжают к нему по праздникам. Я бы не рискнул собрать всех вместе".

Сейчас артист встречается с культорологиней Маргаритой Ткач. Разница в возрасте влюбленных – 35 лет.

Полное интервью с актером читайте здесь на OBOZ.UA.

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