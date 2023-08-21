'Не позорьтесь': Анатолий Анатолич пристыдил украинцев, которые за границей говорят по-русски

Популярный украинский ведущий Анатолий Анатолич побывал в Польше, где встретил большое количество русскоговорящих людей. Среди них, как предположил украинец, очень много его соотечественников. Шоумен пристыдил их за использование языка агрессора за границей. Он объяснил, что за пределами Украины особенно важно использовать украинский как идентификатор своей национальности.

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Соответствующее видеообращение к украинцам ведущий разместил на личной странице в Instagram. Он объяснил, что выступает исключительно за ласковую украинизацию, однако подобное тотальное игнорирование украинского языка украинцами за границей по-настоящему возмутило и даже разозлило знаменитость.

"Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Я побывал один день в Варшаве и понял – здесь действительно много россиян. Проблема в том, что определить украинец это или россиянин, почти невозможно. Вы можете дома говорить по-русски, если вам так удобно. Если вы хотите идентифицировать себя как украинцы, единственный способ – это разговаривать на украинском. Уважаемые украинцы, я очень вас прошу, разговаривайте по-украински на людях за границей. Не позорьтесь", – высказался интервьюер.

Позже Анатолич обнародовал еще один пост в соцсетях, в котором объяснил, что не испытывает ненависти к русскоговорящим, однако считает, что украинцы должны больше уважать и ценить родное.

Ведущий с любовью описал преимущества и прелести украинского языка, который просто нельзя не использовать, если вы попробовали хотя бы один раз.

"Это я выискиваю в салоне самолета откуда только что услышал фразу "Коленька, зайчик, закинь мой чемодан"... Я просто не понимаю, как можно не пользоваться таким уникальным, ярким и только нашим. Это я о языке. А сколько в переходе на украинский людей ждет приятных сюрпризов, это вообще что-то. Вот можно было написать, что всматриваюсь в горизонт, а можно горизонт заменить на "обрій, небозвід, небосхил, крайнеба, кругогляд, виднокрай, овид, виднокруг". Украинский как Тихий океан, попробуйте окунуться, и уже не сможете без этого жить", – написал шоумен.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Анатолий Анатолич спародировал интервью предательницы Ани Лорак, которая оскандалилась заявлениями о родной Украине и войне.

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