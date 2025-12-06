УкраїнськаУКР
русскийРУС

Не общались 7 лет: стало известно, контактировала ли Меган Маркл со своим отцом после того, как ему ампутировали ногу

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
735
Не общались 7 лет: стало известно, контактировала ли Меган Маркл со своим отцом после того, как ему ампутировали ногу

На днях стало известно, что 81-летнему отцу Меган Маркл – Томасу – ампутировали левую ногу ниже колена из-за серьезного ухудшения состояния здоровья. Жена принца Гарри прекратила общаться с папой еще в 2018-м, однако, узнав о проведении оперативного вмешательства, все же сделала шаг ему на встречу.

Видео дня

Представитель герцогини Сассекской сообщил изданию People: "Я могу подтвердить, что она связалась со своим отцом". Пока он не раскрыл подробностей их коммуникации.

Не общались 7 лет: стало известно, контактировала ли Меган Маркл со своим отцом после того, как ему ампутировали ногу

Что известно о состоянии здоровья Томаса Маркла

Сын Томаса Маркла в комментарии Daily Mail рассказал, что тромб полностью перекрыл кровообращение к левой ноге его отца, из-за чего ткани начали отмирать. Врачам пришлось провести экстренную операцию по ампутации конечности, которая длилась три часа.

"Мой отец очень мужественный. Его стопа сначала посинела, а потом почернела. Это произошло очень быстро. Я отвез его в местную больницу, где его обследовали и сказали, что ногу придется ампутировать. Другого выбора не было. Мне сказали, что ногу придется ампутировать, потому что это вопрос жизни и смерти", – рассказал мужчина.

Не общались 7 лет: стало известно, контактировала ли Меган Маркл со своим отцом после того, как ему ампутировали ногу

Отмечается, что Томас Маркл до сих пор находится в отделении интенсивной терапии. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья 81-летнего мужчины, ведь есть высокий риск распространения инфекций.

Почему между отцом и дочерью пробежала черная кошка

Меган Маркл прекратила общаться с папой 7 лет назад, незадолго до того, как заключила брак с принцем Гарри. Причиной такого решения было то, что Томас Маркл сотрудничал с папарацци и согласился принять участие в постановочной фотосессии, где показал как якобы готовится к свадьбе. Пара всегда просила мужчину избегать разговоров с журналистами, но он поступил иначе.

"Я был совершенно один и меня преследовали. Фотограф подошел к моей дочери Саманты и убедил ее, что фотографии улучшат мой имидж. Это была ошибка, и я неоднократно за это извинялся", – объяснял свой поступок Томас Маркл.

Не общались 7 лет: стало известно, контактировала ли Меган Маркл со своим отцом после того, как ему ампутировали ногу

Однако герцогиня Сассекская не смогла простить папу. Кроме того, что они полностью прекратили общаться, Томас Маркл ни разу не видел своих внуков – Арчи и Лилибет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Меган Маркл обвинили в краже платья за $1700.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!