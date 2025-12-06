Не общались 7 лет: стало известно, контактировала ли Меган Маркл со своим отцом после того, как ему ампутировали ногу

На днях стало известно, что 81-летнему отцу Меган Маркл – Томасу – ампутировали левую ногу ниже колена из-за серьезного ухудшения состояния здоровья. Жена принца Гарри прекратила общаться с папой еще в 2018-м, однако, узнав о проведении оперативного вмешательства, все же сделала шаг ему на встречу.

Представитель герцогини Сассекской сообщил изданию People: "Я могу подтвердить, что она связалась со своим отцом". Пока он не раскрыл подробностей их коммуникации.

Что известно о состоянии здоровья Томаса Маркла

Сын Томаса Маркла в комментарии Daily Mail рассказал, что тромб полностью перекрыл кровообращение к левой ноге его отца, из-за чего ткани начали отмирать. Врачам пришлось провести экстренную операцию по ампутации конечности, которая длилась три часа.

"Мой отец очень мужественный. Его стопа сначала посинела, а потом почернела. Это произошло очень быстро. Я отвез его в местную больницу, где его обследовали и сказали, что ногу придется ампутировать. Другого выбора не было. Мне сказали, что ногу придется ампутировать, потому что это вопрос жизни и смерти", – рассказал мужчина.

Отмечается, что Томас Маркл до сих пор находится в отделении интенсивной терапии. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья 81-летнего мужчины, ведь есть высокий риск распространения инфекций.

Почему между отцом и дочерью пробежала черная кошка

Меган Маркл прекратила общаться с папой 7 лет назад, незадолго до того, как заключила брак с принцем Гарри. Причиной такого решения было то, что Томас Маркл сотрудничал с папарацци и согласился принять участие в постановочной фотосессии, где показал как якобы готовится к свадьбе. Пара всегда просила мужчину избегать разговоров с журналистами, но он поступил иначе.

"Я был совершенно один и меня преследовали. Фотограф подошел к моей дочери Саманты и убедил ее, что фотографии улучшат мой имидж. Это была ошибка, и я неоднократно за это извинялся", – объяснял свой поступок Томас Маркл.

Однако герцогиня Сассекская не смогла простить папу. Кроме того, что они полностью прекратили общаться, Томас Маркл ни разу не видел своих внуков – Арчи и Лилибет.

