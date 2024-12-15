Нацотбор на Евровидение 2025: СолоХа отреагировала на непопадание в лонг-лист и 'разнесла' коллег

Певица СолоХа отреагировала на то, что не попала в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025. Это было ее третье выдвижение своей кандидатуры на конкурс и в очередной раз безуспешное, однако артистка решила, что не будет оставлять попытки и в следующем году снова предложит свою песню.

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Певица обиделась на судей Нацотбора этого года, главным продюсером которого была Тина Кароль, и "разнесла" других коллег, которые "профилонили" свой творческий год, но попали в лонг-лист. Это произошло в эфире телеканала М1.

"Я хотела бы узнать, почему некоторые люди (попали в лонг-лист. – Ред.). Например, есть певец KHAYAT, он трижды пробует себя на сцене Нацотбора. Почему так? Группа Ziferblat – дважды. За год они выпустили одну песню. То есть у них была возможность проявлять себя. Люди не проявляют. Группа YAGODY – тоже одна песня за год. Ничего не делают, дважды они уже попадают. Я не понимаю, кто их протеже, кто их продюсирует. Или мне надо сказать: "Тина Кароль, удочери меня!" – возмутилась СолоХа.

Певица призналась, что подавала на конкурс две свои песни и ни одна из них не подошла судьям. Ей обидно, ведь были немалые вложения денег в создание треков, а их проигнорировали. Однако теперь она планирует опубликовать песни публично.

По ее словам, оба трека были с веселым мотивом, а что-то меланхоличное артистка даже не рассматривала. "Как я могу в Европу поехать и показать Украину с такой стороны, что мы плачем? Да, у нас сейчас трудные времена, но мы должны показать, что мы верим в мир, в то, что у нас будет победа и все будет лучше", – объяснила певица.

Ранее OBOZ.UA писал, какие 20 артистов вошли в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025. Среди списка конкурентов как известные, так и малоизвестные имена.

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