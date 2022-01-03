Не грызть ногти и перестать ругаться: Меган Маркл рассказала, от каких вредных привычек не может избавиться много лет

Супруга принца Гарри, американская экс-актриса и фотомодель Меган Маркл рассказала о своих вредных привычках, которые уже около пяти лет попадают в список вещей, от которых она планирует избавиться в новом году. Однако в 2022-м герцогиня Сассекская приняла решение не бороться со своими недостатками.

Еще в 2016 году Меган сделала откровенное признание в своем личном блоге, поделившись с поклонниками "нелюбимыми качествами" в себе. Изданию Мirror знаменитость призналась, что до сих пор ее список оставался неизменным.

Тогда, 6 лет назад, Маркл дала себе обещание и установку на последующий год: "Пробеги марафон. Перестань грызть ногти. Прекрати ругаться. Выучи наконец-то французский".

Ежегодно герцогиня находила большое количество причин и отговорок, которые помогали ей оправдывать невыполнение собственных планов.

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"Марафон еще не состоялся. Ругань приходит во время затишья, вызванным переутомлением или чувством нахальства после пары рюмок", – призналась супруга принца Гарри.

Также Меган сообщила таблоиду, что пыталась выучить французский с юных лет – в средней школе. Тогда у нее неплохо получалось справляться с произведениями Гюго и Бальзака в оригинале. Однако после переезда в Буэнос-Айрес актриса перестала практиковаться и практически забыла язык. Маркл поделилась, что регулярно слушает в наушниках аудиоуроки и мечтает дать интервью на французском языке, но сейчас все ее попытки, увы, безуспешны.

Страдает герцогиня и на онихофагию – привычка грызть ногти.

"Это все равно случается из-за бурных эмоций или во время напряженного дня. Это так не по-женски. Как и ругань, черт побери", – прокомментировала знаменитость.

Чтобы не разочароваться и в этом году, Меган решила больше не давать себе никаких обещаний.

Она подытожила: "В новом году единственное, что я стремлюсь сделать, – это подойти к жизни в игровой форме. Смеяться и получать удовольствие, поддерживать свои стандарты на высоком уровне и принимать себя такой, какая есть. Мое новогоднее решение – оставить место для магии. Ставить цели, но быть готовой к изменениям. Составлять планы, но не переживать, если что-то пойдет не так".

Коротко о знаменитости:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, стала известной благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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