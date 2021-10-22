'Не давали полиции прекратить спектакль': Кухар рассказала об инциденте в Днепре. Эксклюзив

21 октября Екатерина Кухар и Олександр Стоянов были вынуждены покинуть сцену прямо во время выступления. По словам артистов, одноактный спектакль "Шехерезада" в Днепре пришлось внезапно прервать из-за сообщения о минировании здания.

Всех без исключения попросили покинуть в срочном порядке театр. Подробности инцидента рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL прима-балерина Екатерина Кухар.

"Представьте себе, мы работаем на сцене, но боковым зрением мы же видим, что за кулисами что-то происходит. Волей, неволей глаз переводишь, а там герой Шахрияр, который играет по сценарию в спектакле моего мужа, показывает руками, что сейчас выключат музыку и закроют занавес", – отметила прима-балерина.

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Ее партнер по сцене и муж Александр Стоянов добавил, что за кулисами в это время происходил свой спектакль с полицейскими, организаторами и другими артистами.

"Только чувствуешь, что происходит что-то серьезное. Артисты до последнего продолжали танцевать, а те кто выходил за кулисы, не вникнув в вопрос, не давали полиции прекратить спектакль. Мы же профессионалы, всегда, чтобы не случилось, выходим к зрителям и с травмами, и с любыми своими переживаниями дотанцовываем", – объяснила Екатерина.

Стоянов же сообщил, что труппе пришлось разбирать декорации в экстремальных условиях за 15 минут.

Сразу после случившегося прима-балерина вышла на связь со зрителями в сториз и попросила соблюдать спокойствие. Она сказала, что такое случилось впервые за все годы ее работы.

"Стоянов на сцене не исполнил свои коронные гранд пируэты, зато свои знаменитые туры успел. Я сегодня не смогла для вас второй раз умереть. Но будет повод у нас еще раз приехать и повторить", – пообещала прима-балерина.

OBOZREVATEL ранее писал, что Екатерина Кухар и другие украинские звезды рассказали о последствиях COVID-19. Кроме того, мы сообщали о семейных скандалах Кухар и Стоянова.