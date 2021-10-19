Потеря памяти и нехватка кислорода: Каменских, Кухар, Андре Тан и другие рассказали о последствиях COVID-19

С COVID-19 уже столкнулись многие украинские звезды и их родные. У некоторых болезнь протекала тяжело и даже требовалась кислородная поддержка, а у других уже после перенесенной инфекции появились проблемы со здоровьем.

Знаменитости рассказали, как пережили коронавирус и как он ударил по состоянию организма в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна". OBOZREVATEL собрал самые интересные истории.

Украинская поп-исполнительница призналась: сама инфекция прошла у нее очень легко и она даже подумала, что это "все". Однако спустя две недели у артистки начались панические атаки, которых раньше никогда не было.

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"Это первая паническая атака, которая у меня была. Я попала в больницу, была в шоке, не знала, что с этим делать. Я никогда с этим вообще не встречалась", – рассказала Каменских.

У певца ситуация была другой: с высокой температурой (39 градусов) его пришлось госпитализировать. В "ковидном" отделении мужчина находился 11 дней и использовал кислородную маску.

"После больницы – упадок сил был страшный. Где-то полгода я чувствовал, что у меня не те силы. С аппетитом было плохо. Кислородная недостаточность все равно была, сатурация уменьшена, еще до сих пор она такая", – сообщил Зибров.

Кроме того, он пожаловался, что начал многое забывать. "Честно говоря, слова иногда забываю в песне, те, которые я пел когда-то. Мне нужно уже пронаблюдать, повторить", – сказал артист.

Знаменитый дизайнер перенес коронавирус "в тандеме" с депрессией. Ему пришлось обращаться за помощью к специалисту.

"Мне прям вообще не хотелось жить, реально. И только благодаря психотерапевту я вышел из этой глубочайшей депрессии", – признался мужчина.

Актриса сериалов "Крепостная", "Папаньки", "Клан Ювелиров", "Село на Миллион" и др. заявила: COVID-19 давит не просто на тело, но еще и на психику.

"Я рыдала каждый день. Ну, знаешь, мы актеры немножко... и я такая снимала себя и думаю: реально, так плохо мне никогда в жизни не было",– рассказала украинка.

Она пояснила, что снимала себя на камеру, чтобы запомнить это состояние. "Затем через месяц смотрю: нет, ну красиво плачу. Но дура, чего я плачу? Очень давило психологически", – сказала женщина.

Народная артистка балета перенесла COVID-19 вместе со своим мужем, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым.

"Вот прям по дыханию очень сложно было. Сердечная мышца уставала, была очень быстрая усталость. Тяжело было с этим справиться", – вспомнила звезда.

Жена украинского комедийного актера Юрия Ткача рассказала, что у нее пропали вкус и обоняние.

"Изначально пропали на две недели, потом как-то появлялось и опять пропали. Никто ничего не знает, как с этим бороться, что делать", – сообщила украинка.

Сейчас, по ее словам, она ощущает вкусы, но искаженно и не так, как раньше. "И половина еды абсолютно по-другому для тебя открывается. Поэтому готовка для меня – это некий квест. Я спрашиваю у Лизы, у Юры, не пересолила ли я, вкусно ли им", – рассказала Ткач.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Тернополе от осложнений коронавирусной инфекцииумерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта. Женщине было 83 года.