''Не дала мне сойти с ума'': Ефросинина поразила сходством с 19-летней дочерью. Фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина нечасто упоминает и еще реже публикует фотографии со своим старшим ребенком – дочерью Наной. Но по случаю ее 19-летия, блогер решила показать своей двухмиллионной аудитории, какую красавицу она воспитала. Девушку назвали точной копией звездной мамы.

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Мария трогательно поздравила Нану с днем рождения у себя в Instagram. Звезда опубликовала свежую фотографию дочки, на которой она позировала в лимонной шелковой рубашке и в темно-зеленом пиджаке. Именинницу запечатлели в ресторане. Юная красавица чертами лица очень похожа на Ефросинину (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Когда люди (все чаще!) удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется им говорить: "Подпишитесь на меня, потому что я имею от Наны разрешение публиковать ее фото только раз в год!". Моей самой красивой и умной девочке в мире исполнилось 19 лет! За этот год именно она не дала мне сойти с ума, потому что стала опорой абсолютно во всем", – посвятила теплые слова телеведущая виновнице торжества.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса поздравили девушку. Первыми оказались жена Монатика Ирина, фотограф Соня Плакидюк, шоумен Владимир Остапчук, шеф-повар Владимир Ярославский, блогеры Алина Шаманская и Алексей Дурнев.

"Нана – копия Маши 20 лет назад", "Я сначала думала, что это вы", "Какая она красивая, на вас очень похожа", "Красавица очень похожа на вас, особенно взгляд", "Когда соединила в себе все лучшее от красивых родителей", "Какая Нана женственная, красивая и аристократичная", – заметили подписчики Ефросининой.

К слову, 11 класс 19-летняя Нана закончила в колледже Канады. Именинница не побоялась уехать за океан, чтобы стать еще более самостоятельной. В 12 лет дочь Маши отказалась от публичности, попросив маму не публиковать с ней фотографии. У нее есть свой закрытый профиль в Instagram, а также дополнительная страница, где она публикует кадры, не показывая лица.

Как писал OBOZREVATEL, Мария Ефросинина попала в список террористов и экстремистов России. Кроме того, знаменитость, которая активно рассказывает мировой общественности правду о преступлениях российских оккупантов в Украине, появилась в базе розыска МВД РФ.

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