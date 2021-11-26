'Не боюсь смерти': Андре Тан рассказал, как трижды едва не лишился жизни

Известный украинский модельер Андре Тан рассказал поклонникам, что не боится смерти, поскольку "переживал это ощущение уже несколько раз". Звезда вспомнил три истории из прошлого, когда он едва не попрощался с жизнью.

Подробностями своих "встреч" со смертью дизайнер шокировал подписчиков в Instagram. 39-летний Андрей Тищенко (настоящее имя звезды) рассказал, что первый раз врачи вытащили его с того света еще в роддоме.

"Первый раз я это пережил сразу после рождения – врачи меня откачивали кислородной подушкой. Еще не открыв глаза, чтобы увидеть жизнь, я уже успел заглянуть за кулисы смерти", – написала знаменитость.

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Текст Андре Тан опубликовал под позитивным фото, на котором он отдыхает в халате и шапочке для бани на крыльце дома в окружении верных друзей – собак. Улыбка на лице модельера якобы говорит, что, несмотря на моменты смертельной опасности в прошлом, нужно ценить и наслаждаться настоящим.

"Второй раз я попал в страшнейшую аварию в горах Америки в Аспене, куда летал со своей подругой. Очнувшись, я подумал, что уже в раю: абсолютно все было белым. Тогда я не понимал, что это сработавшая подушка безопасности авто, а сама машина в тот момент весела над обрывом после того, как в нас въехал огромный грузовик. Как сейчас помню: это случилось 11 января", – продолжил Андре.

Следующий инцидент произошел с дизайнером год назад, в 2020-м, тоже в январе, во время приема аяуаски. "Какой-то смертельный месяц", – прокомментировала звезда. Тогда, по словам Тана, это было больше духовное перерождение, чем смерть.

Аяуаски – это древний индейский ритуал и одноименный напиток, который готовят из листьев лиан. Индейские шаманы с давних времен проводят церемонию очищения при помощи такого зелья. Согласно их верованиям, оно позволяет войти в мир духов, очистить тело и разум и даже узнать будущее.

"Когда ты оказываешься на грани смерти, к тебе приходит новое осознание и восприятие мира вокруг. Умирают старые клетки, старая жизнь, вы входите в новый режим. Но смерти я не боюсь также по еще одной причине. Если сегодня вечером мне суждено будет умереть, я откровенно скажу себе: да, это была классная жизнь! Я вообще считаю, что маленькая смерть к лицу каждому. Хотите взбодриться? Подумайте о смерти!" – подытожил модельер.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер. Родился 26 октября 1982 года в пгт. Комсомольское Харьковской области. Настоящее имя – Андрей Николаевич Тищенко.

В 11 лет начал посещать курсы кройки и шитья. Тогда же придумал псевдоним Андре Тан.

Благодаря своей деятельности был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В ноябре 2019 года занял пост президента Ukrainian Fashion Council. Получил награду "Самый успешный бренд года" по версии журнала "Pink".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Андре Тан рассказал, как ему удается пережить развод с женой, с которой он прожил 9 лет в браке и расстался в мае этого года. По словам знаменитости, он попробовал духовные практики, вместо "алкоголя и разврата".