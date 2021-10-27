'Называли запроданкой и врагом': Повалий пожаловалась на травлю в Украине

Украинская певица Таисия Повалий, жаловавшаяся, что ей не дают работать в Украине, заявила о травле в родном государстве. По словам исполнительницы, на нее смотрят искоса, а ее мужу посылают гневные письма.

О недоброжелательном отношении соотечественников Тая с мужем и сыном рассказали на шоу "Позаочі". Бывшая советница Виктора Януковича утверждает, что переезжать из Украины не планирует, а травля заставляет ее становиться сильнее (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Состояние раздвоенности, что живем мы здесь, в Украине, а работать вынуждены ездить за границу – это очень утомительно, особенно для женщины, наносит большую нагрузку на нервы. И только песни, только семья, только творчество помогало выстоять. Тая, конечно, очень сильный человек", – отметил мужчина певицы Игорь Липуха.

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Сын артистки вспомнил, что из-за стресса, связанного с выступлениями в России, Таисия потеряла голос и какое-то время не могла выступать. Семейству часто посылают сообщения, где называют Повалий "запроданкой" и "врагом".

Также артистка призналась, что из-за звонка из "высоких кабинетов", который отменил ее юбилейный концерт, она очень долго плакала.

Пока женщина проживает в Украине, однако не дает концертов. Таисия сосредоточилась на семье и старается не обращать внимания на травлю.

Напомним:

В 2018 году Повалий сделала скандальное заявление в Кремле. Артистка убеждала, что на родной Украине "на нее начались гонения";

В 2019 году на День независимости Украины Таисия и Светлана Лобода выступили на российском фестивале "Новая волна";

Тогда же певица утверждала, что вынуждена гастролировать по России, ведь на родной земле ей не дают работать.

Кратко о звезде: