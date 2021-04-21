Названы самые дорогостоящие звезды Instagram за 2020 год

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг Instagram Rich List 2020 года и подсчитал, сколько мировые звезды получают за одну рекламную публикацию на своих страницах. На первой строчке оказался голливудский актер Дуэйн Джонсон.

Соответствующий список размещен на официальном сайте сервиса. Отмечается, что за одно рекламное сообщение Двейн получает более миллиона долларов.

На втором и третьем местах – модель и предпринимательница Кайли Дженнер и футболист Криштиану Роналду. Публикации на их страницах стоят соответственно $986 тысяч и $889 тысяч.

Пятерку лидеров замыкают телезвезда Ким Кардашьян и певица Ариана Гранде. Цена за один рекламный пост Ким – $858 тысяч, за публикацию Арианы – $853 тысячи.

Также в десятку самых высокооплачиваемых "инстаграммеров" мира попали: певица Селена Гомес – 848 тыс. долларов, певица Бейонсе – 770 тыс. долларов, певец Джастин Бибер – 747 тыс. долларов, Тэйлор Свифт – 722 тыс. долларов и футболист Неймар – 704 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали список 19 самых высокооплачиваемых супермоделей мира. В перечне оказались такие известные личности как Жизель Бюндхен, Адриана Лима и другие.