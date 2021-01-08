Названы самые высокооплачиваемые модели мира

В сети опубликовали список 19 самых высокооплачиваемых супермоделей мира. В перечне оказались таких известные личности как Жизель Бюндхен, Адриана Лима и другие.

Соответствующий рейтинг составило издание Business Insider. Так, первое место заняла 40-летняя бразильянка Жизель Бюндхен (44 млн долларов), а второе – 28-летняя британская модель Кара Делевинь (9 млн долларов).

На третьем месте оказалась 39-летняя бразильянка Адриана Лима (9 млн долларов). Кроме того, четвертое место заняла 35-летняя нидерландская актриса Даутцен Крез (7,5 млн долларов), а пятое – российская модель Наталья Водянова (7 млн долларов).

Как сообщал OBOZREVATEL, Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2020 года.