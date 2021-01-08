Названы самые высокооплачиваемые модели мира
В сети опубликовали список 19 самых высокооплачиваемых супермоделей мира. В перечне оказались таких известные личности как Жизель Бюндхен, Адриана Лима и другие.
Соответствующий рейтинг составило издание Business Insider. Так, первое место заняла 40-летняя бразильянка Жизель Бюндхен (44 млн долларов), а второе – 28-летняя британская модель Кара Делевинь (9 млн долларов).
На третьем месте оказалась 39-летняя бразильянка Адриана Лима (9 млн долларов). Кроме того, четвертое место заняла 35-летняя нидерландская актриса Даутцен Крез (7,5 млн долларов), а пятое – российская модель Наталья Водянова (7 млн долларов).Кто еще попал в список высокооплачиваемых моделей мира
Миранда Керр (5,5 млн долларов)
Джоан Смоллс (5,5 млн долларов)
Лара Стоун (5 млн долларов)
Алессандра Амбросио (5 млн долларов)
Кэндис Свейнпол (5 млн долларов)
Карли Клосс (5 млн долларов)
Кэролин Мерфи (4,5 млн долларов)
Кейт Мосс (4,5 млн долларов)
Лю Вэнь (4,5 млн долларов)
Дарья Вербова (4,5 млн долларов)
Кендалл Дженнер (4 млн долларов)
Хилари Рода (3,5 млн долларов)
Кейт Аптон (3,5 млн долларов)
Джордан Данн (3,5 млн долларов)
Как сообщал OBOZREVATEL, Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2020 года.