Названы имена первых хедлайнеров премии YUNA-2021

Организаторы музыкальной украинской премии YUNA назвали имена первых хедлайнеров, которые выступят во время 10-й юбилейной церемонии награждения.

Так, это рок-группы The Hardkiss (11-кратные победители YUNA) и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, а также исполнители Артем Пивоваров и Alina Pash (обладательница 3-х статуэток). Других участников шоу оргкомитет объявит в ближайшее время, передает "ТСН".

"Жесткие карантинные ограничения не позволили нам в 2020-м провести церемонию и показать актуальных героев украинской сцены. Поэтому в этом году YUNA продлится два дня. Так мы сможем предоставить возможность выступить как можно большему количеству артистов, по которым очень соскучились зрители", – заявил генеральный продюсер премии Павел Шилько.

YUNA 2021 состоится 30−31 марта 2021 года в киевском дворце "Украина". Во время церемонии станут известны победители во всех 17 номинациях: в один из дней будет происходить вручение 9 наград, в другой – 8-ми.

Официальным транслятором юбилейной YUNA станет канал М1. Оба дня в прямом эфире будет транслироваться торжественное шествие украинских звезд по красной дорожке и непосредственно сама церемония награждения, которая начнется в 20:00.

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