Назван главный герой 'Холостяка 14': им стал 'секс-символ' украинского кино

Реалити-шоу о любви "Холостяк" определилось с главным героем четырнадцатого сезона. Им стал "самый желанный актер" и "секс-символ" украинского кино Тарас Цымбалюк.

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Примечательно, что еще недавно он встречался с бизнес-леди Светланой Готочкиной. Анонс появился на Instagram-странице "Холостяка".

"Мы получали сотни сообщений от женщин с просьбами, чтобы это был именно он. В свои 35 Тарас имеет много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его грубой внешностью скрывается мужчина, который не потерял веры в любовь и знает, к чему стремится в отношениях", – говорится в посте.

Сам актер кратко прокомментировал новость словами "Ну, с Богом". Согласно анонсу, шоу стартует уже этой осенью, а свои заявки девушки могут присылать с сегодняшнего дня. Примечательно, что во второй раз в истории шоу авторы проекта заблаговременно раскрыли имя холостяка. Обычно его лицо показывали участникам уже после отбора.

Кто такой Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк – украинский актер театра и кино, известный своими ролями в популярных сериалах и фильмах. Он родился в городе Корсунь-Шевченковский, Черкасская область.

Отец артиста – известный украинский литературовед и историк, а мать – филолог. В 2013 году Цымбалюк окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, и после этого его карьера пошла вверх. На сегодняшний день он один из самых востребованных актеров для украинских сериалов и фильмов.

Среди самых известных работ "секс-символа": "Спіймати Кайдаша", "Черговий лікар", "Село на мільйон", "Суперкопи", "Коли ми вдома", "Крути 1918", "Чорний ворон", "Конотопська відьма", "Песики", "Коли ти вийдеш заміж", "Жіночий лікар" и т.д.

Коллеги Цымбалюка даже шутят, что он уже надоел зрителям.

Что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка

Звезда дважды был в браке. Первой женой актера была его одногруппница, однако их союз продлился всего несколько месяцев. Второй официальной избранницей Цымбалюка стала стилистка Тина Антоненко. Как объяснил артист, они всегда хотели нравиться друг другу, поэтому, когда в быте начали всплывать отрицательные черты, пара не выдержала вызовов.

В последний раз Тарас рассказывал о романе с ресторатором Светланой Готочкиной. Пара часто появлялась на публике вместе, однако в последнее время актер начал называть себя одиноким, что повлекло за собой слухи о расставании. Причину разрыва экс-возлюбленные не комментировали.

Ранее OBOZ.UA писал, что между главным героем "Холостяка 13" и победительницей сезона на самом деле не было отношений. По крайней мере, такое заявление сделала подруга "Терена".

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