Готочкина загадочно отреагировала на слухи о разрыве с Цымбалюком

Ресторатор Светлана Готочкина на фоне слухов о расставании с актером Тарасом Цымбалюком сделала заявление, чем почти подтвердила предположения поклонников пары. Она заявила, что в последнее время украинцы ей задают "один и тот же вопрос", поэтому отвечать она на него не будет.

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Это ресторатор сказала в InstaStories, когда якобы должна была отвечать на вопросы подписчиков, которые они оставили в специальном окошке. Женщина с раздражением произнесла: "Вас больше ничего не интересует".

"Открыла я ваши вопросы в окошке, которые вы мне писали. И знаете, решила, что, пожалуй, я не буду на них отвечать. Знаете, почему? Потому что 99,9% вопросов – это на одну только тему. Вас больше ничего не интересует. А если вас, кроме этого, ничего больше не интересует, то мне тоже не очень интересно вам отвечать.

Сейчас Светлана Готочкина отдыхает на курортном острове Маврикий вместе с подругой. О своем "бойфренде" она публично не упоминает. Более того, со страницы в Instagram также исчезли все общие фотографии.

"Тема личной жизни закрыта", – добавила Готочкина.

Известно, что пара вместе была более 3 лет, но до 2022-го скрывала отношения. В середине декабря 2024 года в сети заговорили об их расставании.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк также загадочно сообщил об изменениях в личной жизни. Актер вышел на связь с признанием, где рассказал, что последний месяц года был настолько напряженным, что приходилось использовать транквилизаторы.

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