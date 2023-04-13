Названы 2 украинских артиста, которые впервые с начала полномасштабной войны дадут концерты во Дворце 'Украина'

Впервые после начала полномасштабной войны во Дворце "Украина" пройдут концерты украинских артистов. Первыми, кто там споет, станут Иво Бобул и Артем Пивоваров.

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Их выступления пройдут уже в начале мая, объявили в Facebook Дворца "Украина". Билеты можно приобрести в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Планировалось, что 6 мая на сцене выступит Артем Пивоваров. Однако желающих послушать вживую его хиты оказалось так много, что объявили о втором концерте, который состоится 5 мая.

Билеты на его шоу очень быстро раскупают, хотя цена варьируется от 2200 до 3600 грн.

"Для всех любимцев творчества артиста хорошая новость – еще один концерт Артема Пивоварова состоится 5 мая 2023 года на сцене Дворца "Украина" в 19:00. Если вы не успели купить билеты на концерт 6 мая или хотите дважды насладиться прекрасными хитами, рожденными в рамках уникального проекта "Твои стихи, мои ноты", покупайте билеты уже сейчас", – объявили накануне.

На следующий день, 7 мая, в концертном зале состоится выступление народного артиста Украины Иво Бобула. Цены на его концерт немного демократичнее.

Приобрести билет на выступление Бобула можно за 350-1850 грн. Свободных мест на концерт звезды еще достаточно.

"Кроме любимых хитов, народный артист Украины порадует зрителей новыми песнями, которые вошли в концертную программу "Одна єдина Україна". Эти композиции, написанные во время войны, наполнены болью и состраданием за родную землю и наших людей. Как настоящий патриот артист передаст часть средств от продажи билетов на поддержку ВСУ", – говорится в сообщении.

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