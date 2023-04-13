Дирижера Одесской оперы с позором уволили: он выступал в театре мужа путинистки Нетребко

Одесская национальная опера уволила главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича из-за выступления в театре, директором которого стал Юзиф Эйвазов – муж пропутинской певицы Анны Нетребко. Администрация театра заявила, что не намерена продолжать трудовые отношения с тем, кто не имеет четкой гражданской и патриотической позиции.

Видео дня

Решение выступить в театре, которым управляет Эйвазов, дирижер принял самостоятельно, без согласования с Одесской оперой. Об этом говорится на сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Причиной прерывания контракта стало принятие господином Воличем личного, несогласованного с дирекцией театра решения относительно дирижирования спектаклем в Бакинской опере, где накануне произошли кадровые изменения и на должность директора был назначен Юзиф Эйвазов", – пояснили в театре.

В заявлении отмечается, что Чернухо-Волич представляет украинское искусство на международном уровне, поэтому не должен допускать никаких контрактов с представителями "русского мира".

"Понятно, что продолжать трудовые отношения с теми, кто не осознает это и не имеет четкой гражданской и патриотической позиции, для нашего театра невозможно", – отметили в Одесской опере.

Напомним, что Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи и даже фотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров.

Как писал OBOZREVATEL, Анна Нетребко больше чем через месяц после вторжения РФ в Украину осудила войну, однако это ей не помогло вернуть работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!