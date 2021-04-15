Названа дата и новые хедлайнеры премии YUNA 2021

Юля Ухина Люди 14:18, 15.04.2021

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA в связи с продолжением локдауна в Киеве перенес проведение десятой юбилейной церемонии с 20 апреля на 12 мая 2021 года.

Об этом сообщает "ТСН". По словам инсайдеров, организаторы также назвали новые подробности выступлений хедлайнеров музыкального шоу, которые они готовят эксклюзивно для церемонии в киевском Дворце "Украина". Так, перед зрителями в коллаборации выступят The HARDKISS и MONATIK, а также группы "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "СКАЙ" и "KOZAK SYSTEM".

Украинская рок-группа The HARDKISS
wikipedia.org
Украинская рок-группа "БEZ ОБМЕЖЕНЬ"
Instagram БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Отмечается, что благодаря официальному транслятору YUNA 2021 – каналу М1 – зрители со всей страны в 20:00 смогут приобщиться к грандиозному шоу в прямом эфире и одними из первых узнать имена триумфаторов премии.

"Наша цель: провести церемонию YUNA 2021 в виде большого шоу в обязательном порядке. Поэтому мы набираемся терпения и теперь готовимся к маю. И лучшие артисты Украины и их слушатели вместе с нами", – отметил соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Таран: Россия может напасть на Украину со стороны Крыма из-за нехватки воды

На Киевщине исчез двухлетний ребенок: полиция просила помочь с поисками. Фото

Всех украинцев переведут на новые газовые тарифы: платить будут целый год, а цена взлетит

Украинка рассказала, как их обманом посадили в СИЗО Дубая и кормили рисом с волосами

Арестович заявил, что "метит" в президенты Украины