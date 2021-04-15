Названа дата и новые хедлайнеры премии YUNA 2021
Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA в связи с продолжением локдауна в Киеве перенес проведение десятой юбилейной церемонии с 20 апреля на 12 мая 2021 года.
Об этом сообщает "ТСН". По словам инсайдеров, организаторы также назвали новые подробности выступлений хедлайнеров музыкального шоу, которые они готовят эксклюзивно для церемонии в киевском Дворце "Украина". Так, перед зрителями в коллаборации выступят The HARDKISS и MONATIK, а также группы "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "СКАЙ" и "KOZAK SYSTEM".
Отмечается, что благодаря официальному транслятору YUNA 2021 – каналу М1 – зрители со всей страны в 20:00 смогут приобщиться к грандиозному шоу в прямом эфире и одними из первых узнать имена триумфаторов премии.
"Наша цель: провести церемонию YUNA 2021 в виде большого шоу в обязательном порядке. Поэтому мы набираемся терпения и теперь готовимся к маю. И лучшие артисты Украины и их слушатели вместе с нами", – отметил соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
9 декабря престижная музыкальная премия YUNA 2021 обнародовала своих номинантов. На голосование вынесли работы украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года.
MONATIK стал триумфатором премии YUNA-2020 – его назвали лучшим артистом современности.