Названо дату і нових хедлайнерів премії YUNA 2021

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA у зв'язку з продовженням локдауну в Києві переніс проведення десятої ювілейної церемонії з 20 квітня на 12 травня 2021 року.

Про це повідомляє "ТСН". За словами інсайдерів, організатори також назвали нові подробиці виступів хедлайнерів музичного шоу, які вони готують ексклюзивно для церемонії в київському Палаці "Україна". Так, перед глядачами в колаборації виступлять The HARDKISS та MONATIK, а також гурти "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "СКАЙ" и "KOZAK SYSTEM".

Український рок-гурт The HARDKISS wikipedia.org

Український рок-гурт "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" Instagram "БEZ ОБМЕЖЕНЬ"

Зазначається, що завдяки офіційному транслятору YUNA 2021 – каналу М1 – глядачі з усієї країни о 20:00 зможуть долучитися до грандіозного шоу в прямому ефірі й одними з перших дізнатися імена тріумфаторів премії.

"Наша мета: провести церемонію YUNA 2021 у вигляді великого шоу в обов'язковому порядку. Тому ми набираємося терпіння і тепер готуємося до травня. І найкращі артисти України та їхні слухачі разом з нами", – зазначив співзасновник і генеральний продюсер YUNA Павло Шилько.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: