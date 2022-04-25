'Наверное, он лысый': Данилко признался, почему постоянно ходит в кепке

Известный украинский, музыкант, шоумен и пародист Андрей Данилко прокомментировал слухи о своей вероятной лысине. Такие мысли начали появляться у фанатов артиста из-за его несменного аксессуара в последние годы – кепки. Головной убор звезда не снимает ни на телевизионных проектах, ни на сцене, ни во время интервью.

Шоумен, получивший известность благодаря образу эпатажной Верки Сердючки, признался, что проблем с выпадением волос у него никогда не было. Более того, парикмахеры неоднократно хвалили густоту шевелюры Данилко. Об этом он рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на YouTube.

"Одно время спрашивали: "А чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый". А у меня волосы так быстро растут. Клянусь! Приезжал домой к нам один парень подстричь и говорит: "Боже, у вас такие густые волосы, люди мечтают о таких, а вы все время в шапке", – поделился музыкант.

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Данилко отметил, что для него кепка, а с начала пандемии коронавируса еще и черная медицинская маска стали неотъемлемыми атрибутами повседневного образа. В них он чувствует себя комфортнее и привычно.

"Для меня это униформа. Я надеваю это как униформу. У меня одежда разная, но вся одного цвета. Темная. Тоже самое и с маской. У меня зрение плохое, я ее где-то брошу, а потом не могу найти. Настолько мне в этом привычно... И она мне не мешает. Пускай это будет как усики у Чарли Чаплина. Я же бороду не могу отпустить – я же играю звездочку (Верку Сердючку – ред.)", – прокомментировал Андрей Михайлович.

Несмотря на свой комфорт и особенный стиль, артист пообещал снять так называемую "униформу", когда Украина победит в войне против России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко объяснил, что для него проблематично перейти на украинский язык, поскольку его "родной язык – суржик". По словам артиста, в такой манере речи он чувствует себя органично.