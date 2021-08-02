Наталья Могилевская в платье-ночнушке устроила соблазнительную фотосессию

Известная украинская певица Наталья Могилевская празднует свой день рождения в понедельник, 2 августа. В честь этого артистка устроила соблазнительную фотосессию и поделилась с поклонниками пикантными кадрами.

Наталья позировала в синем атласном платье-ночнушке с глубоким вырезом и на тоненьких бретелях. Звезда опубликовала в Instagram фото и написала: "День рождения намного круче Нового года! Только люди этого не понимают".

На снимках исполнительница позирует на полу возле большого темно-синего кресла, демонстрируя свою стройную фигуру и красивые ножки.

Видео дня

"В этот день открыты ворота желаний. Это лучшее время, когда ты можешь планировать свою будущую жизнь. Это лучшее время, когда ты сосредоточен на себе. Это время лучше всего потратить в максимально осознанном, максимально трезвом состоянии, планируя сама с собой свою жизнь. Делай подарок в этот день себе", – написала Наталья.

Могилевская подчеркнула, что людям обычно грустно и скучно проводить день рождения в компании с собой, что, на ее взгляд, странно.

"Самый близкий и потрясающий друг, который у нас есть, – это ты сам!" – заявила певица.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – украинская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер.

Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Певица работала в дуэте со многими отечественными и зарубежными звездами шоу-бизнеса, среди которых Кузьма Скрябин, Филипп Киркоров.

Певица дважды была замужем. В августе 2004 года она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Чалого. В 2006 году артистка стала встречаться с бизнесменом Егором Долининым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталью Могилевскую чуть не сбила машина. По ее словам, водитель пытался наехать на нее специально.