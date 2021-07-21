Пытался на меня наехать: Могилевскую чуть не сбила машина

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Могилевская чуть не попала под машину

Украинская исполнительница Наталья Могилевская рассказала, что недавно ее чуть не сбила машина. Согласно заявлениям звезды, водитель пытался наехать на нее специально.

Этой информацией артистка поделилась в личном блоге в Instagram. Могилевская также заявила, что если бы ей удалось запомнить номера машины, то она обязательно привлекла бы своего обидчика к уголовной ответственности (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"На днях на рынке на меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Все это происходило на оптовом рынке Троещины у входа на съемочную площадку. Жаль, что я не запомнила номера", – говорится в публикации певицы.

Видео дня
Украинская певица Наталья Могилевская.
Могилевскую чуть не сбил автомобиль.

"Наташа, та ну ты не поняла! Это же был твой поклонник", "Ой, таких водителей много, но есть и нормальные", "Так можно с камер наблюдения узнать номер машины", "Культуре на дорогах нужно учиться у иностранцев!" – написали фанаты в комментариях.

Могилевская показалась в коротком топе с декольте. Фото
Могилевская рассказала о горе-водителе.

Коротко о знаменитости:

  • Наталья Могилевская – певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталья Могилевская и исполнительница Анастасия Приходько поссорились на съемках талант-шоу "Співають всі!". Артистки не сошлись во мнениях по поводу блогерства, когда на сцене появилась участница-блогерша. Приходько заявила, что деятельность девушки ей не совсем понятна. Могилевская решила не отмалчиваться по этому поводу и ответила своей коллеге.

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