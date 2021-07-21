Пытался на меня наехать: Могилевскую чуть не сбила машина

Украинская исполнительница Наталья Могилевская рассказала, что недавно ее чуть не сбила машина. Согласно заявлениям звезды, водитель пытался наехать на нее специально.

Этой информацией артистка поделилась в личном блоге в Instagram. Могилевская также заявила, что если бы ей удалось запомнить номера машины, то она обязательно привлекла бы своего обидчика к уголовной ответственности (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"На днях на рынке на меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Все это происходило на оптовом рынке Троещины у входа на съемочную площадку. Жаль, что я не запомнила номера", – говорится в публикации певицы.

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"Наташа, та ну ты не поняла! Это же был твой поклонник", "Ой, таких водителей много, но есть и нормальные", "Так можно с камер наблюдения узнать номер машины", "Культуре на дорогах нужно учиться у иностранцев!" – написали фанаты в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталья Могилевская и исполнительница Анастасия Приходько поссорились на съемках талант-шоу "Співають всі!". Артистки не сошлись во мнениях по поводу блогерства, когда на сцене появилась участница-блогерша. Приходько заявила, что деятельность девушки ей не совсем понятна. Могилевская решила не отмалчиваться по этому поводу и ответила своей коллеге.