Наталья Могилевская едва не упала в воду во время выступления. Видео

Популярная украинская певица Наталья Могилевская едва не упала в воду во время выступления в Киеве на реке Днепр. Артистка подплывала к установленной сцене на катере и пела песню "Морские звезды".

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). По словам исполнительницы, в тот момент она думала, что упадет в воду вместе с микрофоном.

Как оказалось, Могилевской пришлось стоять на тонкой перекладине, держась одним мизинцем от толчков по волнам проехавшего катера. Этот момент снимали камеры и видели зрители.

"Платье узкое, подо мной лестница в трюм и острые предметы. А я должна быть красивой, петь и не рухнуть в воду", – отметила певица.

Видео дня

К слову, ролик артистки посмотрели более чем 123 тысячи человек.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – украинская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер.

Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Певица работала в дуэте со многими отечественными и зарубежными звездами шоу-бизнеса, среди которых Кузьма Скрябин, Филипп Киркоров.

Певица дважды была замужем. В августе 2004 года она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Чалого. В 2006 году артистка стала встречаться с бизнесменом Егором Долининым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталью Могилевскую чуть не сбила машина. По ее словам, водитель пытался наехать на нее специально.