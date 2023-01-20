Муж Наталки Карпы, который служит в ВСУ, затруднился ответить на вопрос о разводе: что между ними происходит

Муж украинской певицы Наталки Карпы, военнослужащий ВСУ Евгений Терехов на псевдо "Титановый Джексон", затруднился ответить на вопрос о разводе. Боец несколькими словами описал, как общается с мамой дочери Златы.

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Слухи о разводе пары распространяются уже около года. Вопрос об отношениях супругов снова подняли в интервью "Зірковому" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Об этом история молчит", – сразу ответил Терехов, смеясь.

Военнослужащий добавил, что считает некорректным и несвоевременным обсуждение его "развода", но заверил, что с супругой продолжает общаться. Как объяснил сам боец, их главная тема – маленькая дочь, из-за чего "приходится" обсуждать ее потребности с мамой.

"Мы поддерживаем связь. Мы общаемся. Она очень хорошая мама для нашего ребенка. Вместе или не вместе, но это наш ребенок. И пока папа спасает страну, она занимается дочерью. И пока дочь еще не может должным образом общаться правильно, то приходится все прихоти ребенка обсуждать с мамой", – сказал Терехов.

Отметим, что около года назад Наталья Карпа призналась, что супруги переживают сложный период. После этого влюбленные почти не делились личными подробностями, ведь Евгений Терехов встал на защиту Украины.

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