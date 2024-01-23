Настя Короткая впервые рассказала о самоубийстве сестры в 29 лет: она очень болела

Известная украинская актриса и телеведущая Анастасия Короткая впервые рассказала о трагедии в семье – сестра звезды Влада покончила с собой. На тот момент ей было всего 29 лет, а через месяц она должна была праздновать 30-летие. По словам жены шоумена Андрея Беднякова, она раньше никогда этого не рассказывала, ведь не хотела, чтобы ее жалели.

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У сестры Короткой были серьезные проблемы со здоровьем. Актриса не стала рассказывать, какие именно, но отметила, что в молодости много работала, чтобы обеспечивать не только свои потребности, но и лечение близкого человека. О трагедии Анастасия впервые рассказала в интервью Рамине Эсхакзай для ее одноименного YouTube-канала.

"Моя сестра давно умерла... Было самоубийство. Она своим поступком показала то состояние, в котором я выросла. Если я вышла из этого состояния, то она не смогла. Ей было 29 лет, через месяц ей должно было быть 30. У нее был парень. Она прожила тяжелую жизнь. Но это был ее выбор. Это уже было в Киеве... Она очень болела. Когда ты доходишь до того состояния, когда не хочешь жить", – рассказала звезда фильма "Я, Ты, Он, Она" и проекта "Орел и Решка".

По словам артистки, в тот момент она сожалела, что так и не смогла подобрать слов, которые, возможно, могли бы предотвратить суицид сестры. Влада порой говорила, что желает покончить с собой, но Короткая не верила, что это действительно может произойти. Обе женщины испытали немало жизненных трудностей с самого детства, но Анастасия вышла из этого состояния, в отличие от Влады.

"Единственное, о чем я тогда жалела, – что не смогла найти правильных слов, хотя я все время ее поддерживала. Но тогда я не нашла правильных слов, чтобы объяснить ей, что этого делать не надо. Когда-то мне даже снились сны, что она совершает самоубийство. Я ее тогда останавливала, а она все равно шла... Она периодически говорила, что хочет это сделать, но я не очень верила. Я не верила, что это вообще возможно. Я тогда снималась в "Орел и Решка". Она даже сделала это, когда мне было удобно – в день, когда я прилетаю, чтобы я не срывалась со съемок, то есть она даже это продумала… Она все равно бы это сделала... Через 9 дней я уже поехала на съемки. Никому не говорила, я не хотела, чтобы жалели", – поделилась звезда.

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