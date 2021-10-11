Каменских на отдыхе раскритиковали за лишний вес. Фото и видео

Звездная пара – Потап и Настя Каменских – поделились новыми фото и видео из отдыха в Мадриде (Испания). В частности, украинский продюсер и певица записали два ролика для соцсети TikTok с танцами, но нарвались на критику интернет-пользователей.

Так, многие комментаторы назвали такой контент слишком глупым, а некоторые подписчики раскритиковали украинскую исполнительницу за ее пышную фигуру. Видео были опубликованы в Instagram-аккаунте Алексея Потапенко (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Каменских также поделилась в Instagram кадрами из отдыха. Она опубликовала фотографию с супругом, назвав его "лучшим партером по отпуску и вообще".

Видео дня

"Оказывается, отдых так важен", – призналась певица, заявив, что любит свою работу, но перезагрузка необходима.

Видео из аккаунта Потапа записаны уже не на улице, а в помещении – возможно, в отеле. Продюсер и Каменских выполнили простые танцы на камеру.

"Настя поправилась, а Потап похудел", "Ого, у Насти п*па больше, чем у Потапа", – отреагировали пользователи социальной сети.

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор".

Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

В начале 2019-го Потап объявил об отношениях с Каменских. Уже в мае того же года влюбленные поженились.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Настя Каменских на шоу "Маска" на телеканале "Украина" продемонстрировала неожиданную смену имиджа. Так, артистка стала блондинкой.