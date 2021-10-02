Настя Каменских удивила кардинальной сменой имиджа в образе блондинки. Фото

Звездный детектив гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", украинская певица Настя Каменских продемонстрировала неожиданную смену имиджа. Так, артистка стала блондинкой.

Кроме того, знаменитость появилась на публике в стильном наряде. О том, как выглядела исполнительница – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Каменских для выхода в свет выбрала платье цвета розовый металлик с откровенным декольте и объемными рюшами, которые стали главными героями кутюрных коллекций мировых брендов.

Также наряд дополнили минималистичные босоножки на каблуках и сдержанные украшения – тоненькая цепочка на шее, мерцающий браслет и несколько колец.

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А вот прическа у певицы достаточно строгая. Ровное каре создало контраст с игривым платьем и придало этому образу характера. И конечно, нельзя не заметить смену цвета волос – Каменских превратилась в блондинку.

К слову, Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне шоу "Маска".

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным кадром. Звезда сексуально позировала в ванной комнате, продемонстрировав свои формы в мини-бикини.