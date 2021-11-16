Не Потап: Каменских заинтриговала фото в обнимку с мужчиной

Украинская певица Настя Каменских (NK) опубликовала фотографию с загадочным мужчиной, заинтриговав поклонников. Звезда обнимала его за шею, при этом в кадре видно только затылок незнакомца.

Каменских лаконично подписала фото в своем Instagram-аккаунте, намекнув, что имя мужчины станет известно 19 ноября. Возможно, в этот день планируется премьера новой музыкальной работы NK, а герой снимка – музыкант, с которым артистка записала совместный трек.

"У каждого своя история", – написала в посте украинская знаменитость.

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В комментариях пользователи Instagram сделали свои предположения, кого "скрывает" певица.

Большинство решили, что это может быть Василий Демчук или Антон Вельбой (Wellboy). Вероятно, на такие догадки поклонников Каменских натолкнул цвет волос мужчины.

Вася Демчук – молодой украинский музыкант и исполнитель каверов. Родом из города Ривне.

Был участником нескольких телевизионных проектов, среди которых шоу "Співають всі" (канал "Украина").

Выпустил песню Sorry, которая стала популярной в социальной сети TikTok.

Антон Вельбой (известный как Wellboy) – 21-летний украинский певец, композитор, автор песен. Родом из села Грунь Сумской области.

Участвовал в шоу "X-Фактор" (СТБ). Интересно, что звездным тренером артиста на этом проекте была как раз Каменских.

Клип на песню исполнителя "Гуси" набрал более 11 млн просмотров на YouTube.

Предлагаем почитать комментарии, которые подписчики оставили под постом Каменских:

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – 34-летняя украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Замуж за своего коллегу Алексея Потапенка вышла в 2019 году.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала новые фотографии, на которых продемонстрировала естественную красоту. Артистка сделала селфи без макияжа.