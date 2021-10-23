Каменских показала, как выглядит с утра без макияжа. Фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) показала новые фотографии, на которых продемонстрировала естественную красоту. Женщина сделала два селфи без макияжа.

Свежие снимки поп-звезда показала на официальной странице в Instagram. Очевидно, она сфотографировалась во время завтрака (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Ловите поцелуй и пусть ваши выходные будут самыми сладкими", – пожелала своим фанатам украинка.

Каменских предстала перед подписчиками в повседневном луке. Она позировала сидя за столом, на котором видно чашку кофе на блюдце. Волосы женщины собраны в пучок, а одета она в простое обтягивающее белое платье.

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В комментариях многие пользователи сети назвали звезду красавицей и отреагировали на фото смайликами. Отметим, что всего за несколько часов новый пост NK собрал более 33 тысяч лайков.

Каменских и ранее публиковала фото, на которых она запечатлена с минимум макияжа. Предлагаем посмотреть такие снимки, которыми звезда делилась в социальной сети Instagram в последнее время:

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – 34-летняя украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор".

Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Замуж за своего коллегу Алексея Потапенка вышла в 2019 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Потап и Настя Каменских нарвались на критику интернет-пользователей из-за развлекательных видео с танцами. В сети назвали такой контент глупым, а также заметили, что певица поправилась.