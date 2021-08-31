Настя из Уханя похвасталась новыми фото и видео со свадьбы с главой миграционной службы

"Девочка с собачкой из Ухани", украинка Анастасия Зинченко, которая недавно вышла замуж за главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка, показала новые кадры со свадьбы. Девушка позировала для фото со своими подружками невесты и семьей.

Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram. Также Анастасия показала короткий ролик, на котором она вместе с дружками перевоплощается в свадебный наряд (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте новость до конца).

На первом фото невеста, сидя на белоснежной постели, покрасовалась в белом шелковом халате, держа в руках чашку с кофе. В этот момент вокруг нее сидят пять подружек невесты, которые демонстрируют сборы.

Видео дня

Первая якобы пытается почистить зубы Анастасии, вторая сушит волосы феном, а третья и четвертая расчесывает и укладывает их утюжком. Еще одна дружка намазывает ноги невесты шимером.

На втором фото Анастасия и ее подруги уже позируют в очках и с бокалом шампанского.

Также девушка опубликовала фото со своим мужем Максимом Соколюком, который сидит на кресле в нежно-голубом костюме, а вокруг него стоят друзья.

Вскоре новоиспеченная жена поделилась еще одним кадром со свадьбы со своей семьей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анастасия Зинченко и ее муж сделали парные татуировки в виде дат римскими цифрами.