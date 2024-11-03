'Настоящий патриот': Сбежавший из Украины Влад Яма засветился на 'российской вечеринке'

Украинский хореограф Влад Яма, после начала полномасштабного вторжения сбежавший в США, засветился на "российской вечеринке". Во время празднования Геловина танцор работал диджеем на развлекательном мероприятии в Чикаго, где присутствовали граждане страны-агрессора.

Видео дня

Артист поделился видео с нового места работы в своем Instagram. На записи отчетливо можно услышать русский язык ведущего, развлекавшего толпу.

Влад Яма довольно часто публикует патриотические посты в поддержку Украины но, похоже, его позиция не столь принципиальна, когда дело касается заработка. В сети начали появляться видео гостей мероприятия, назвавших его "русской вечеринкой". Хотя на запись сам танцор не попал, интерьер помещения, наряд аудитории и голос ведущего позволяют понять, что украинец "зажигал" для аудитории из РФ.

Такой поступок Влада Ямы вызвало сильное возмущение у украинцев.

"Настоящий патриот".

"Влад дно!"

"Запроданец. Вот настоящее лицо сбежавших".

Напомним, ранее хореограф публично продвигал язык страны-агрессорки в своих соцсетях. Влад Яма рекламировал танцевальное мероприятие в солнечном Майами на русском языке. Он продвигал вечеринку с коктейлями, музыкой и парными танцами, а в анонсе не было ни слова об Украине или запрет на посещение гражданам РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что военный Даниэль Салем признался, что сделает с Потапом и Ямой при встрече.

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