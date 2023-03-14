Наследство от свекровей: королева-консорт Камилла и Кейт Миддлтон показались в символических украшениях

Британская королева-консорт Камилла и принцесса Кейт Миддлтон на ежегодном праздновании Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве появились в символических аксессуарах. Жена Чарльза III нацепила брошь, ранее принадлежавшую покойной королеве Елизавете II, а избранница герцога Уильяма выбрала серьги, которые когда-то носила покойная принцесса Диана.

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Оба украшения считаются историческими для королевской семьи. Об этом сообщили журналисты Page Six (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Королева-консорт нацепила на пальто ярко-синего цвета брошь с 18 бриллиантами и огромным сапфиром посередине под названием "Сапфировый кластер". Стоимость такого украшения оценивают в 680 тысяч долларов.

Журналисты отметили, что такой выбор стал очень символичным, поскольку Камилла впервые после смерти свекрови в сентябре 2022 года надела ее брошь.

Принцесса Кейт Миддлтон также решила украсить свой элегантный наряд с жакетом и юбкой. Ее выбор пал на серьги с аналогичными камнями – сапфирами и бриллиантами. Когда-то их демонстрировала на себе покойная мать принца Уильяма Диана.

На груди роскошного костюма Кейт Миддлтон от бренда Erdem красовалась брошь, на которой изображен герб герцогов Уельских. Цена такого украшения – около 400 тысяч долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Кейт Миддлтон посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные. Посмотреть на герцогиню в военной форме – можно здесь.

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