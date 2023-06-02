Наследный принц Иордании устроил громкую свадьбу, которую праздновала вся страна. Фото и видео с церемонии

28-летний принц Иордании Хусейн, являющийся первым претендентом на престол, и его 28-летняя избранница Раджва Аль-Саиф накануне, 1 июня, поженились. На свадьбу пригласили до 2 тысяч гостей, но праздновала вся страна. Подданным отвели два выходных, чтобы они порадовались за влюбленных.

Видео дня

Сын королевы Рании и короля Абдаллы II женился на дочери саудовского бизнесмена и архитекторше по специальности, тем самым скрепив отношения двух стран. OBOZREVATEL решил показать и рассказать, как прошла роскошная церемония (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Хусейн – выпускник британской военной академии в Сандхерсте, имеет звание капитана вооруженных сил Иордании и может руководить военным вертолетом. На свадьбе он был в форме.

Его жена выбрала лаконичное белое платье с длинным шлейфом от ливанского дизайнера Elie Saab. Оно было закрытым, однако интересным за счет игры с геометрией.

На скромную церемонию пригласили только ближайших родных и друзей, но после нее новоиспеченных супругов ждали 1700 гостей, среди которых были члены других королевских семей. Поздравить влюбленных прилетели также британские герцоги Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Приглашенных развлекали танцами, выступлениями артистов, традиционным разрезанием свадебного торта и т.п. Пара проехалась на авто перед подданными, которые с трибун поздравляли их. Во всей стране проходили торжественные мероприятия, направленные на развлечение людей в день свадьбы Хусейна.

Заметим, что о помолвке влюбленных стало известно летом 2022 года. Как она прошла – читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что королевские свадьбы часто становятся темой для обсуждения в СМИ из-за непредсказуемых конфузов. О некоторых из них можно прочитать здесь.