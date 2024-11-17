'Наши боевые птицы отправляются на задание': украинские звезды отреагировали на утренний массированный обстрел Украины

Сегодня, 17 ноября, утром россияне в очередной раз атаковали Украину огромным количеством кинжалов, шахедов, баллистических ракет и калибров. Люди и здания пострадали, а многих, кто пользовался правилом двух стен, это заставило спуститься в укрытие, например ведущую Машу Ефросинину.

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Однако после нескольких часов тревоги все снова вернулись к обыденным делам. OBOZ.UA собрал реакции украинских звезд на массированный обстрел Украины.

Телеведущий Тимур Мирошниченко показал "секретную информацию" – украинское биооружие.

Ведущий Андрей Бедняков призвал Россию прекратить обстрелы в стиле западных дипломатов.

Блогер Кристина Решетник и актриса Екатерина Тишкевич спустились в укрытие, а вот ведущая Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от того, как чувствовала себя в метро с сыном среди подготовленных к тревоге людей.

Телеведущая Леся Никитюк всю тревогу просидела в ванной на полу, как и актриса Даша Квиткова.

Танцовщица Илона Гвоздева на момент обстрелов находилась в Ровно, а шоумен Анатолий Анатолич был в дороге.

А вот репер alyona alyona и фитнес-тренер Анита Луценко обратились к своей иностранной аудитории и в очередной раз напомнили, что в Украине идет война.

Целью была исключительно энергетический сектор. Под атакой находились практически все области и областные центры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение атаки Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.

Ранее OBOZ.UA писал, как украинские звезды отреагировали на победу Дональда Трампа в выборах США. Американцам было не до смеха.

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