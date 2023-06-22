'Наша сила – в сплоченности': Джамала вернулась из Америки и назвала сумму, собранную во время тура

Украинская певица Джамала завершила свой первый гастрольный тур по Северной Америке. Победительница Евровидения-2016 посетила 11 городов: Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль, Миннеаполис, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Орландо и Филадельфию, где представила концертную программу "Like A Bird". Вокалистка предоставила отчет, поразив собранной суммой.

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Так, как отметила Джамала в Instagram, за все время тура ее команде удалось собрать 2 миллиона гривен на помощь Украине. Деньги артистка передаст в разные благотворительные фонды. Кроме того, на каждом выступлении звезда проводила аукционы, для которых подготовила лоты. Одни из них – футбольный мяч с подписью футболиста Андрея Шевченко, сборник "300 стихов" Лины Костенко, марки подписаны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным, а также личные вещи селебрити (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не спрашивайте меня, успела ли я посмотреть города. Не ждите фотографий со знаковыми местами, потому что все, что я видела – это аэропорты, отели и концертные площадки. Но самое главное – я видела людей. Десятки часов в пути и многие тысячи километров позади. Важный и пилотный, в это тяжелое для страны время, тур. Но наша сила – в сплоченности!", – поделилась певица.

Украинцы оставили приятные слова под публикацией исполнительницы: "Джамала – ты просто невероятна", "Вы просто восхитительны. Концерт в Орландо был фееричным. Слава Украине!", "Вы – крутая. Спасибо за пример порядочности, достоинства и чести настоящей дочери своей страны", "Спасибо! Низкий поклон за ваш труд, энергию и любовь".

Вокалистка также растрогала своих подписчиков советом: "Запомните то, что я говорила во время своих выступлений: "Вот как тесно вы стоите на концертах бок о бок, так же "стойте" и будьте голосами нашей страны, где бы вы ни были!".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Светлана Лобода посетила Херсон и восток Украины с гуманитарной миссией. Знаменитость лично передала волонтерам собранные средства и гуманитарную помощь. Недавно она вернулась домой после благотворительного тура в Риге.

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