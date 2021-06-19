Наряды принцессы Дианы, которые в точности скопировала Кейт Миддлтон. Фото
Принцессу Диану и Кейт Миддлтон весь мир считает иконами стиля. Кембриджская герцогиня во многом наследует маму принца Уильяма.
OBOZREVATEL собрал одинаковые образы британских красавиц. Диану и Кейт часто сравнивают, ведь их предпочтения в одежде очень похожи.
Красавицы Букингемского дворца очень любят красный цвет, ведь он подчеркивает красоту и создает изысканный образ.
Королева Елизавета II ненавидит, когда члены Британской монархии надевают черный наряд не во время траура. Однако Кейт и Диана всегда шли против правил и часто появлялись на светских мероприятиях в черных платьях.
Принт в горошек на белом фоне считается классикой.
Леди Ди и Кейт Миддлтон выбрали для путешествий серое пальто.
Принцесса Диана занималась спортом и хорошо каталась на лыжах. Кейт Миддлтон также любит активные виды спорта.
Британские красавицы носят черные экстравагантные шляпы.
Кейт Миддлтон появилась в похожем платке и рубашке, которые когда-то надевала принцесса Диана.
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