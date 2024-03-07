Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства за поддержку войны в Украине

Президент Гитанас Науседа подписал указ об аннулировании гражданства Литвы Народной артистки РФ, балерины Илзе Лиепы. Такое решение было принято из-за ее последовательной и циничной поддержки войны в Украине.

Это подтвердил спикер главы государства Ридас Ясюленис, пишет Delfi. Намерение лишить путинистку гражданства выразили еще в феврале.

Лиепа получила литовский паспорт в 2000 году, но сейчас это опасно для национальной безопасности страны, считают литовцы.

Вопрос о лишении гражданства балерины возник после ее интервью, в котором звезда не скрывала своих симпатий к российскому диктатору-президенту Владимиру Путину, называла войну в Украине "спецоперацией" и выражала пренебрежение к Европе.

"В соответствии с Законом о гражданстве, человек может быть лишен литовского гражданства не только тогда, когда его действия угрожают интересам национальной безопасности, но и когда он публично выражает свою поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы и/или других стран-членов ЕС и/или их союзников", – отметили журналисты.

После полномасштабного вторжения Лиепа осудила Литву за то, что государство пытается избавиться от советского наследия и поддерживает украинцев. При этом от своего второго гражданства балерина сама отказываться не спешила.

Тому, чтобы разорвать с ней связи, посодействовали департамент миграции и министерство внутренних дел европейской страны. Вместе с Лиепой гражданства лишили бизнесмена Юрия Кудимова, который был разведчиком КГБ и скрыл это от литовской власти.

Ранее OBOZ.UA писал, что российский шоумен решил отречься от гражданства и рассказал, как Россия препятствует этому.

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