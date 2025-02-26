'Напыщенная хабалка': украинский режиссер раскрыл, как работа в России превратила 'глубокую девочку' Ани Лорак в предательницу

Украинский режиссер Семен Горов откровенно высказался о том, как переезд в Россию повлиял на личность певицы-предательницы Ани Лорак. Он отметил, что его отношение ко многим украинским артистам начало меняться после того, как они стали проводить большую часть времени вне Украины.

Видео дня

После переезда в Россию артистка начала дистанцироваться от Родины, а после 2014 года и особенно после полномасштабного вторжения РФ ее поведение вызвало все большее негодование. Она не только осталась в стране-агрессоре, но и продолжила там строить карьеру, игнорируя войну и страдание собственного народа. О своем отношении к предательнице Семен Горов рассказал в интервью "Наодинці".

"Мое отношение ко многим украинским артистам начало меняться как только они большую часть времени стали проводить не в Украине, а в России. Они просто на глазах начали меняться, как по мне, в худшую сторону. Становились более корыстными, дерзкими, грубыми, жмотами", – отметил режиссер.

В частности, он отметил, что Лорак полностью потеряла ту чувственность и искренность, которые когда-то делали ее особенной. По его словам, она кардинально изменилась и уже не была "глубокой девочкой", которую он когда-то знал.

"И даже Каролина, когда очень долго была в России, ее продюсер был Киркоров, я снимал ей клип в Италии. Так я начал чувствовать, что мне не о чем с ней разговаривать, что это уже какой-то другой человек. Не та девушка тонкая и глубокая, улыбчивая, а это какая-то напыщенная провинциальная дева, такая хабалка", – добавил Семен Горов.

Ранее OBOZ.UA писал, что режиссер Семен Горов также высказался об "исчезновении" Софии Ротару во время полномасштабной войны. Он подчеркнул, что исполнительница сформировалась в другой эпохе, а ее молчание не следует воспринимать однозначно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!